شاهد.. الخدمة المدنية توضح موقفها من أزمة خريجات كلية التربية

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، أن وزارة التعليم هي التي تحدد مدى حاجتها للخريجات العاطلات وليس وزارة الخدمة المدنية.

وأضاف الظاهر في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن لم يصل الوزارة حتى الآن أي توجيه من مجلس الوزراء بخصوص خريجات التربية العاطلات، مؤكدًا أنه متى وصل لن تتأخر الخدمة المدنية عن تنفيذه.

أ. سلطان الظاهر – المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية:

وزارة التعليم هي التي تحدد مدى حاجتها للخريجات العاطلات وليس وزارة الخدمة المدنية..#خريجات_كليات_التربية_في_ياهلا #برنامج_ياهلا#خليجية@mofareh5 pic.twitter.com/8skzf41XW4 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 16, 2018

وفي سياق متصل، قالت رانيا عابد- معلمة عاطلة- في حوارها بالبرنامج: إنهن وصلن إلى نائب زير التعليم وسلمنه خطاب بالمشكلة منذ شهر، ولكن كل ما قاله: “يصير خير!”.

وتابعت عابد أن سجلهن الأكاديمي يثبت أنهن خريجات كلية التربية، لكن أرقامهن الوظيفية اختفت فجأة، مشددةً على أن التعليم ممارسة وليس اختبارًا مثل اختبار “كفايات” يحققن فيه معيارًا.

وأضافت: “فاجؤونا باختبار كفايات ورغم ذلك اجتزناه جميعًا بامتياز، وهذا دليل على أننا معدات تربويًّا بطريقة جيدة”.

وشددت على أن “التعليم تسد العجز في الكادر التعليمي برفع الإداريات لوظائف التدريس.. وتتجاهل التربويات وهن جالسات في المنزل”.