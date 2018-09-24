شاهد.. الداخلية تحتفل باليوم الوطني بالهدايا والعروض وألعاب الأطفال 

المواطن - الرياض

نظمت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية ونادي ضباط قوى الأمن الداخلي يوم أمس الأول السبت، فعالية احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة وذلك تجسيدًا للذكرى 88 لتوحيد المملكة على يد الإمام الموحد جلالة الملك عبدالعزيز وانطلاق مسيرة البناء والتنمية منذ عهده وعهد أبنائه من بعده حتى هذا العهد الزاهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أكمل المسيرة متمسكًا بإيمانه وقوة عزمه وحزمه.

وشملت الاحتفالية العديد من الفعاليات والعروض والفولكلورات الشعبية والأناشيد الوطنية والألعاب الترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى توزيع الهدايا.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بأن الاحتفالية بهذا اليوم التاريخي تأتي إنفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية لإظهار كل ما من شأنه الاهتمام بمنسوبي الوزارة وأبنائهم ورعايتهم وخصوصا ذوي الشهداء، تقديراً منه لشهداء الواجب وما قدمه أولئك الأبطال من تضحيات في ميادين العز والشرف لخدمة الدين ثم المليك والوطن، ولما تحمله هذه المناسبة في قلب كل مواطن من معاني الولاء والوفاء الذي يجسده التفاف الشعب حول قيادته الرشيدة في صورة وطن واحد على قلب رجلٍ واحد.