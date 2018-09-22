شاهد.. الرياح تقتلع امرأة من مكانها!

المواطن - متابعة

تسببت رياح قوية في اقتلاع امرأة من مكانها لتسقطها أرضًا.

وبحسب موقع “لايف ليك” كانت المرأة تحمل لافتة للوقوف، بينما تؤدي عملها بالمرور عندما اشتدت العاصفة “على” التي اجتاحت بريطانيا مؤخرًا، حملت الرياح المرأة من مكانها والتي أجبرت على السير إلى جانب الطريق ثم انتزعتها الرياح من مكانها وألقتها أرضًا.

وتسببت الرياح العاتية التي بلغت سرعتها 102 ميل في الساعة والأمطار الغزيرة في سقوط الأشجار وإحداث فوضى في عمليات النقل وحركة المطارات في أيرلندا وأسكتلندا وشمال إنجلترا.