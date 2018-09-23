شاهد.. النشيدان الوطنيان يعكسان المحبة بين المملكة والكويت

المواطن - الكويت

صدح النشيدان الوطنيان السعودي والكويتي في حفل سفارة المملكة لدى الكويت احتفالًا باليوم الوطني 88 في قاعة الراية في الكويت.

وتقدم المشاركين في الحفل سفير المملكة لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد وعدد من الشيوخ والوزراء.

واحتفلت الكويت باليوم الوطني السعودي، حيث اكتست أبراج الكويت باللون الأخضر، وبصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأقيمت العديد من الاحتفالات وتأدية العرضة السعودية في العديد من المجمعات التجارية في دولة الكويت، وسط تفاعل كبير من السعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

النشيدان الوطنيان السعودي والكويتي في حفل السفارة السعودية باليوم الوطني ال٨٨ في قاعة الراية في الكويت ويتقدم المشاركين السفير السعودي الأمير سلطان بن سعد بن خالد وعدد من الشيوخ والوزراء ..

🇰🇼🤝🇸🇦

#اليوم_الوطني_السعودي_ال88 pic.twitter.com/9cQxBlokHP — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) September 23, 2018