شاهد.. النشيدان الوطنيان يعكسان المحبة بين المملكة والكويت

شاهد.. النشيدان الوطنيان يعكسان المحبة بين المملكة والكويت

2018/09/23
الساعة 9:33 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الكويت

صدح النشيدان الوطنيان السعودي والكويتي في حفل سفارة المملكة لدى الكويت احتفالًا باليوم الوطني 88 في قاعة الراية في الكويت.

وتقدم المشاركين في الحفل سفير المملكة لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد وعدد من الشيوخ والوزراء.

واحتفلت الكويت باليوم الوطني السعودي، حيث اكتست أبراج الكويت باللون الأخضر، وبصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأقيمت العديد من الاحتفالات وتأدية العرضة السعودية في العديد من المجمعات التجارية في دولة الكويت، وسط تفاعل كبير من السعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 


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