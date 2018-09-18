شاهد.. انطلاق فعاليات لجنة جامعتي بيئتي المستدامة بجامعة جدة

المواطن - جدة

دشن مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان فعاليات مبادرة جامعة جدة خضراء وذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبيد ال مظف ورئيس اللجنة الدائمة بجامعة جدة (جامعتي بيئي المستدامة ) الدكتور منصور الطبيقي وعدد من المسؤولين بالجامعة حيث أطلقت أول فعاليات اللجنة تحت شعار (جامعة جدة خضراء) وذلك بتشجير بعض أسوار الجامعة الخارجية.

وقام مدير الجامعة وبمشاركة وكيل الجامعة في غرس إحدى الأشجار؛ مُعطياً بذلك الإذن لبداية المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تستمر لعدة مراحل حتى تغطي كافة مرافق الجامعة إلى جانب غرس ثقافة البيئة والتشجير في نفوس طلاب الجامعة ومنسوبيها وانعكاسها على الحياة والصحة العامة.

وأكد مدير الجامعة على أهمية التشجير ومساهمته في تحسين البيئة، مشيراً إلى سعي الجامعة في العديد من المشاريع والبرامج التي تساعد على الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، مشيراً إلى سعيهم في تحقيق الاستدامة البيئية ونشر الوعي البيئي داخل حرم الجامعة وخارجه، وذلك من خلال المشاركة في البرنامج الوطني بيئة جدة مسؤوليتي تحت مظلة محافظة جدة والدوائر الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح المشرف العام على مركز تطوير الموارد البشرية ورئيس اللجنة الدائمة بجامعة جدة “جامعتي بيئتي المستدامة” الدكتور منصور الطبيقي أن طموحنا أن تكون جامعة جدة أول جامعة سعودية تطبق مبادئ الاستدامة البيئية لتحقيق رؤية المملكة 2030 من حيث جودة الحياة والتشجير ومكافحة التصحر والاستفادة من الموارد المائية وتدوير النفايات.

وأضاف “نسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية ونشر الوعي البيئي داخل حرم الجامعة وخارجه وذلك من خلال المشاركة في البرنامج الوطني بيئة جدة مسؤوليتي تحت مظلة محافظة جدة والدوائر الحكومية ذات العلاقة”.

وزاد: “لدينا رؤية واضحة وهي إدارة بيئية متميزة واستثنائية للمشاريع والأنشطة البيئية داخل جامعة جدة وخارجها وصولا للاستدامة البيئية”.