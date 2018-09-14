شاهد.. باكستاني يتقن اللهجة السعودية ويلقي الشعر النبطي

المواطن -الرياض

أظهر مقيم باكستاني قدرة فائقة على إتقان اللهجة السعودية بطلاقة وحفظ العديد من قصائد الشعر النبطي.

وخلال استضافته في برنامج “ترند السعودية” على قناة “MBC” أكد المقيم الباكستاني أنه ولِد في المملكة وعاش فيها طوال عمره، حيث لم يغادرها إلا لخمس سنوات فقط.

وأوضح أن اختلاطه مع السائقين السعوديين وتعارفه عليهم سهّل له مسألة حفظ الشعر النبطي، حيث كان يستمع لحكاياتهم ويتجاذب معهم أطراف الحديث.