شاهد بالصور.. الاحتفاء بأبناء الشهداء في يوم الوفاء وحب الوطن

المواطن - الشرقية

نظم فريق ساعد للبحث والإنقاذ التطوعي والاعمال الانسانيه بالمنطقه الشرقيه وفريق الإنتماء التنظيمي التطوعي احتفالية، احتفاءً باليوم الوطني 88 ، والتي أنارت سماء المنطقة الشرقية بأولى احتفالاتها أول أمس الخميس، بمشاركة من فريق نغمات الحروف الثقافي ومدارس الأبناء بالدفاع الجوي بأم الساهك.

وساهم هذا الاحتفال في إدخال البهجة والفرح على شريحة من المجتمع وهم ابناء شهداء الواجب ودار الحضانه الاجتماعيه وذوي الإحتياجات الخاصة ذكور واناث وايتام جمعيه البر ونادي الصم ومجموعه من المتعافين من السرطان، حيث شرف الحفل نخبة من الفنانين والممثلين والمنشدين والشعراء.

وألقى كلمه فريقي مبادرة “لاجلك يا وطن” مشرف المنطقه الشرقيه لفريق ساعد التطوعي. سلطان عوض الشهري. عبر فيها عن حب وعن نعمه الامن والامان وعن الخدمات التي تقدمها المملكه للمواطن وعند رؤيه 2030.

وفي الختام قدم الشهري الشكر والعرفان لكل من شارك في هذا الكرنفال الوطني المتواضع من رعاة وداعمين هذه المبادرة.

كما شكر الجهات الحكومية اللتي ذللت الصعاب بتقديم خدماتها بكل يسر وسهولة ممثلة في ( إمارة المنطقة الشرقية ) مجمع تلفزيون الدمام وقاعه الكرستال التي قدمت القاعه مجانيه لهذي الفئه الغاليه علينا وشركه ذوق العرب لتنظيم المعارض والمؤتمرات وديوانيه شبرا التي قدمت الضيافه المجانيه.

وفي الختام قدم الفريق شهادات الشكر والتقدير للداعمين والمشاركين ووجبه عشاء بهذي المناسبه.