شاهد.. جدة في ثوب نادر بأمطارها وخيوط البرق

شهدت جدة، اليوم الاثنين، أمطارًا رعدية متوسطة إلى غزيرة، أضفت جمالًا طبيعيًّا عليها، خاصةً مع خيوط البرق التي ظهرت في سمائها.
وأظهرت مقاطع فيديو أمطار جدة التي تركزت بشكل أكبر على جنوبها، فيما كانت متفرقة ومختلفة الشدة على باقي المنطقة.
وكان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من هطول أمطار رعدية على مدينة جدة، تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
وبدأت الحالة المطرية عند السابعة مساء ومن المقرر بحسب التوقعات أن تنتهي عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.
#شاهد 🎥
امطار محافظة #جدة اليوم الإثنين 30-12-1439هـ#جده_الان pic.twitter.com/afOYxuAqFt
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 10, 2018
وفي سياق آخر، نفذت إدارة الدفاع المدني في مكة المكرمة، اليوم الاثنين، خطة الطوارئ بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف: إن المدني طبق خطة تنفيذ التدابير في الحالات المطرية، حيث تم نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقًا احترازيًّا ونشر دوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة.
#جده_الان | 🔴
سبحان الله منظر مدهش للبرق قبل قليل 😍⚡️
المصدر: @alaalzhrani #وش_انجازاتك_عام_١٤٣٩هـ #وش_خطتك_الشخصيه_للعام_الجديد #عام_هجري_جديد_١٤٤٠ pic.twitter.com/K0nkTMsXrV
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 10, 2018
ماشاء الله منظر البرق .. #جدة_الان في الاتجاه الجنوب الشرقي #حالة_الطقس
#وش_انجازاتك_عام_١٤٣٩ه pic.twitter.com/m4IpcKIm1Y
— الطقس والطبيعة (@TaqsKSA) September 10, 2018