شاهد.. جدة في ثوب نادر بأمطارها وخيوط البرق

المواطن - جدة

شهدت جدة، اليوم الاثنين، أمطارًا رعدية متوسطة إلى غزيرة، أضفت جمالًا طبيعيًّا عليها، خاصةً مع خيوط البرق التي ظهرت في سمائها.

وأظهرت مقاطع فيديو أمطار جدة التي تركزت بشكل أكبر على جنوبها، فيما كانت متفرقة ومختلفة الشدة على باقي المنطقة.

وكان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من هطول أمطار رعدية على مدينة جدة، تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وبدأت الحالة المطرية عند السابعة مساء ومن المقرر بحسب التوقعات أن تنتهي عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

وفي سياق آخر، نفذت إدارة الدفاع المدني في مكة المكرمة، اليوم الاثنين، خطة الطوارئ بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف: إن المدني طبق خطة تنفيذ التدابير في الحالات المطرية، حيث تم نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقًا احترازيًّا ونشر دوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة.

وتراوحت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة، ولم تسبب أي حوادث أو إصابات في الأرواح.