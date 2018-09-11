شاهد.. حريق بناقلة ديزل داخل محطة وقود بحي النسيم

المواطن - الرياض

أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في ناقلة محملة بمادة الديزل بداخل محطة وقود بحي النسيم.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق وقع بحرم محطة وقود في حي النسيم دون وقوع إصابات.

ونشرت مديرية الدفاع المدني صور لعمليات إطفاء الحريق، وجهود رجال الدفاع المدني في إنقاذ الناقلة من كارثة محققة.

وظهر خلال الصور الدمار الذي سببه الحريق حيث تسبب في احتراق جزء كبير من المحطة، وعدد من السيارات بداخلها.