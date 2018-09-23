شاهد.. دقيقة ونصف تلخص قصة المملكة 88 عامًا

المواطن - الرياض

لخصت دقيقة ونصف تقريبًا قصة المملكة لمدة 88 عامًا.

“أنت الحلم المتجسد، أنت الفصل الجديد.. لوطن ما مثله وطن”.. بهذه الكلمات أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” في الظهران، الفيديو الذي يحكي قصة الإنسان والأرض وتعاقب فصول الحضارة والنماء المتطور، مرورًا بالصحراء والنخل، والخير الوفير الذي تحويه مناطق السعودية الشاسعة، حتى اكتشاف النفط، وإسهام الملك عبدالعزيز في وضع بصماته الرائدة لوفير الخيرات التي امتدت 88 عامًا.

وسلط المقطع الضوء على قصة الملك عبدالعزيز، وأول بئر تم اكتشافها، ليجسد عمق التعبير، واختصار الصورة المميزة، في احترافية العرض المرئي، في تعليق أخذ طابع القصة وسهولة وصوله للمتلقي.