شاهد.. رسائل محبة من الشعب اللبناني للمملكة في اليوم الوطني

المواطن - الرياض

اكتسى الطريق من بيروت إلى طرابلس في لبنان بالتهاني باليوم الوطني السعودي، حتى بدا وكأنه طريق داخل المملكة.

ويعكس هذا حجم المحبة التي يكنها الشعب اللبناني الشقيق إلى المملكة، حيث حرصت على تأكيد ذلك بالمشاركة في احتفال المملكة باليوم الوطني.

ووضع الشعب اللبناني الشقيق صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على اللافتات مع عبارة “دام عزك يا وطن”.

وهذه المحبة ليست فقط من جمهورية لبنان، حيث حرصت مملكة البحرين ودول عربية شقيقة أخرى على مشاركة المملكة في احتفالها باليوم الوطني.

وأعلنت إذاعة مملكة البحرين “البرنامج العام” وإذاعة البحرين “FM” عن تخصيص برامج الإذاعتين غدًا الأحد، الموافق 23/ 9/ 2018م، للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

جاء ذلك على لسان رئيسة قسم الإذاعات في إذاعة مملكة البحرين نسرين معروف، حيث أكدت أن كل البرامج وفقراتها وأطروحاتها ستتخصص للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، ومنها البرنامج المباشر الذي تقدمه مع زميلها فايز السادة “صباحكم رايق” والذي يبث من الساعة 6.30 إلى 8.30 صباحًا.