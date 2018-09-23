شاهد.. ريانة العرب تغني لبنات المملكة في يوم الوطن

المواطن - شيخة الشيباني

أهدت الفنانة السعودية ريانة العرب بنات المملكة أغنية “بنات الوطن” بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ88، حيث سجلت 88 عامًا من العطاء الذي لم يتوقف خلالها الدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية، ولم تميز أيادي المملكة البيضاء بين المحتاجين لمساندتها، بل كانت سباقة في دعم المحتاجين بغض النظر عن لونهم أو جنسيتهم.

و88 عامًا هي مسيرة المملكة منذ عهد المؤسس- رحمه الله- الذي أرسى دعائم الحكم المرتكز على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى هديه صار أبناؤه البررة ملوك المملكة من بعده.