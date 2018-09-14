شاهد.. سقوط مفحط الشمالية

المواطن - الشمالية

ضبط مرور منطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم الجمعة، قائد مركبة مارس التفحيط.

وأعلن المرور إحالة المفطح إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور السعودي.

ويعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها؛ في المرة الأولى، حجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

أما في المرة الثانية، فيتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ولو تكرر التفحيط في المرة الثالثة، يتم حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة، وسجنه.

وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة، المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.