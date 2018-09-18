شاهد.. طريقة تغيير الآيبان في حساب المواطن

المواطن -الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بطريقة تغيير أو إضافة الآيبان البنكي المرتبط بالشخص المستفيد في البرنامج.

ولفتت خدمة العملاء في حساب المواطن ردًا على سؤال حول طريقة التغيير إلى أن الآيبان الجديد يتم التحويل عليه فور مراجعة البيانات واعتماده.

ونشر حساب المواطن مقطع فيديو يوضح طريقة تغيير الآيبان وكتب معلقًا عليه بالقول: بإمكانك تغيير الآيبان البنكي بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، كان قد أودع الأسبوع الماضي أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهراً الماضية.

