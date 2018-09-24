شاهد.. عروض الألعاب النارية تضيء سماء جدة

المواطن - واس

انطلقت مساء اليوم بمحافظة جدة عروض الألعاب النارية التي زينت سماء المحافظة بألوانها وتشكيلاتها المختلفة بالتزامن مع مناطق ومحافظات المملكة في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني ضمن أكثر من 55 منصة إطلاق حول المملكة.

وخصصت الهيئة العامة للترفيه أكثر من 990 ألف ومضة نارية على مستوى المملكة، للاحتفال بهذه المناسبة الغالية وسط مشاركة من الأسر والأفراد في هذا اليوم الوطني العزيز على قلوب الجميع والذي يعزز اللحمة الوطنية والترابط الاجتماعي، ويسلط الضوء على الماضي المجيد للمملكة ومستقبلها المشرق الواعد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- في ظل رؤية المملكة 2030.

وحضرت عفوية الأطفال وبراءتهم في هذا المشهد الوطني وهم يرتدون الملابس الخضراء، المطرزة بالعبارات الوطنية وصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- في تعبير صادق عن مشاعرهم، وهم يتفيؤون نهضة هذا الوطن وشموخه، في تعايش حميم مع ذكريات الآباء والأجداد الذين عاشوا على أرضه في ظل ملوك هذه البلاد، وصولاً غلى عهد خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-.

وأبهرت عروض طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المواطنين والمقيمين والتي كست سماء محافظة جدة باللون الأخضر بمشاركة فريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات للطيران، ومجموعة من الطائرات المقاتلة من نوع التايفون والتورنيدو و f15s و f15c وطائرة (MRTT) التي تم تجهيزها وطلائها باللون الأخضر وشعارات المملكة العربية السعودية خصيصا لهذه المناسبة.

وغطت هذه العروض الجوية أنحاء مختلفة من المحافظة شملت الواجهة البحرية، ونافورة الملك فهد ومدينة الملك عبدالله الرياضية، وسارية العلم، ومسجد الرحمة، وأبرق الرغامة، حيث قدمت أجمل العروض الاستعراضية البهلوانية، وتشكيل ‏شعار المملكة في سماء المحافظة، كأكبر علم دولة، ‏كما تم طلاء الطائرات باللون الأخضر احتفاءً بهذه المناسبة.

واستمتع زوار الواجهة البحرية بجدة بمشاهدة أكبر علمين للمملكة العربية السعودية في العالم، رسما بطائرات الدرون في السماء والتي تأتي في إطار اهتمام الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالمشاركة في فرحة حب الوطن بمناسبة اليوم الوطني، فضلا عن الإسهام في رفع راية المملكة من خلال تحقيق أرقام عالمية يفتخر بها الجميع في هذه البلاد.