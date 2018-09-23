شاهد.. عروض جوية تنعش احتفالات جدة في اليوم الوطني

المواطن - جدة

نفذت القوات الجوية الملكية السعودية عرضًا جويًّا في سماء مدينة جدة في مساء يوم الأحد، بمشاركة كل من فريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات للطيران؛ وذلك احتفالًا باليوم الوطني الـ88.

وشاركت مجموعة من الطائرات المقاتلة من نوع التايفون والتورنيدو وf15s وf15c وطائرة (MRTT) التي تم تجهيزها وطلائها باللون الأخضر وشعارات المملكة خصيصًا لهذه المناسبة.

ومن المنتظر أن ينتقل هذا العرض يوم غد الاثنين الساعة الرابعة و45 دقيقة إلى مدينة الرياض، حيث ستشاهد طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين في كل من المصمك، والمركز المالي، وبرج الفيصلية، وبرج المملكة، وحي البجيري، وإستاد الملك فهد، وجامعة الأميرة نورة.