شاهد.. كوثر الأربش توجه رسالة لكل سعودية وسعودي بقصيدة مميزة

المواطن - الرياض

ألقت الكاتبة وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش قصيدة من تأليفها، تحمل عنوان “سعوديون”، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ88.

ونشرت الأربش مقطع فيديو وهي تقرأ قصيدتها، بينما يعرض في الخلفية صور للمملكة وقادتها، حيث سلطت الضوء على اليوم الوطني وتوحيد المملكة وتآلف مواطنيها وتماسكهم ووحدتهم.

وأشادت الأربش بجهود المملكة في مواجهة ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، كما وصفت الجنود في الحد الجنوبي بأنهم أسود.

وقالت: “مهما ارتفعنا في سماء الحضارة لا ننسى أخلاقنا ونمضي للأمجاد ونبتسم”.