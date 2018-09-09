شاهد.. كيف يقيم عبدالحميد العمري أداء وزارة الإسكان ؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري أن أداء وزارة الإسكان في الفترة الحالية معقد؛ لأنه تحدٍّ تنموي، ولا يمكن أن يتم إلا بوجود أرقام، موضحًا أن الأرقام نوعان الأول بيانات الإسكان كل منتصف شهر والآخر تصريحات نادرة عن الإنجاز.

وأضاف العمري في حواره ببرنامج “معالي المواطن” على قناة إم بي سي، أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 60% بحسب ما ذكر سيف السويلم متحدث الإسكان، متحديًا الوزارة أن تثبت كون هذه الأرقام حقيقية؛ لأن أعلى نسبة يمكن الوصول لها لا تتعدى 42%.

وتابع أن درجة مقبول لا تستحق أن تحصل عليها وزارة الإسكان، كما أن مشروع رسوم الأراضي متعطل تمامًا.

كيف يقيم الكاتب عبدالحميد العمري أداء وزارة الإسكان في الفترة الحالية.. ؟#معالي_المواطن pic.twitter.com/pIEzsvUki7 — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 9, 2018