شاهد.. مجهولون يوزعون المال على المارة في دبي والشرطة تحقق

شاهد.. مجهولون يوزعون المال على المارة في دبي والشرطة تحقق

2018/09/17
الساعة 8:49 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكدت شرطة دبي، أنه جاري متابعة وتحديد هوية شخصين يبدو أنهما من الجنسية الآسيوية يقومان بتوزيع أموال نقدية على المارة بالشارع في دبي، وذلك بعدما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصين يوزعان أوراقًا نقدية على المارة.

ويظهر الفيديو، رجلين يرتديان الزي الخليجي التقليدي ويوزعان الأوراق النقدية على المارة في منطقة يبدو أنها جميرا بيتش ريزيدنس بدبي، والتي تعد من أهم المقاصد والوجهات السياحية بالإمارة.

وخلال حديثهما للمارة يقول العاملان: إن الأوراق النقدية مقدمة كهدايا من رجل أعمال ومستثمر إماراتي معروف.


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