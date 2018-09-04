شاهد.. محاولة حوثية فاشلة لتهريب كمية كبيرة من الحشيش إلى المملكة

المواطن - الرياض

ضبط الجيش اليمني الوطني، اليوم الاثنين، كمية كبيرة من مخدر الحشيش كانت في طريقها إلى المملكة.

وبحسب ما ذكرت قناة الإخبارية، كان المهربون يتبعون لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وكان المتحدث باسم تحالف إعادة الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، قد أكد في مؤتمر صحافي له اليوم أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تتعاون مع ميليشيا حزب الله في تجارة المخدرات، كما أنها تواصل تهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.