شاهد.. مدني جازان يشارك التعليم ويكثف برامجه التوعوية للطلاب

المواطن- خالد الأحمد

شاركت إدارات الدفاع المدني بمديرية جازان في مختلف المحافظات بالتنسيق مع مكاتب التعليم بجميع المدارس في الأسبوع الدراسي التمهيدي الأول من العام الدراسي لهذا العام بفعاليات وبرامج توعوية مختلفة تهدف للتعريف برسالة المديرية العامة للدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات وبالمخاطر المختلفة وكيفية مواجهتها والتعريف بجميع المخاطر في مختلف المواقع بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي لهذه الشريحة الغالية علينا والتي تعد كنزاً وطنياً يجب المحافظة عليه.

واشتملت الزيارات على توزيع النشرات التوعوية المختلفة وكذلك مشاركة آليات الإطفاء داخل ساحات المدارس والتعرف على أجزائها وآلية عملها من قبل الطلبة ومنسوبي المدارس مع إعطاء محاضرات تفاعلية عن الأخطار داخل وخارج المنزل وتوضيح المخاطر المختلفة وعمليات الإخلاء وكيفية مواجهتها بالطرق الصحيحة مع معرفة أنواع طفيات الحريق والتدريب على استخدامها على الوجه الصحيح.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد علي محمد وهاس أن هذه المشاركة نابعة من رسالة المديرية العامة للدفاع المدني في التفاعل مع المجتمع بمختلف شرائحه وخاصة هذه الشريحة الغالية ولما لها من الأثر الإيجابي في غرس مفاهيم السلامة والوقاية من الأخطار لدى أبناء هذا المجتمع.

وبين العميد الوهاس بأن هذه المشاركة تعكس مدى الشراكة والتعاون المستمرين مع القطاعات التعليمية وذلك للحفاظ على مقدرات هذا الوطن في أغلى صرح وهو التعليم وقد اشتملت هذه الزيارات خلال هذا الأسبوع على توزيع نشرات توعوية لمختلف الأخطار على الطلبة ومنسوبي المدارس ومعرفة كيفية اتخاذ التدابير الوقائية للتعامل معها، كذلك تم تقديم محاضرات توعوية وتجارب عملية في كيفية استخدام طفيات الحريق اليدوية ومشاركات تفاعلية مع الطلبة وذلك بالاطلاع على آليات الدفاع المدني وأهم ما تحتويه من معدات متطورة تواكب أرقى ما لدى منظمات الحريق والإطفاء حول العالم والتي أمنتها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية حفظهم الله تعالى.