شاهد.. مسامير فولاذية تتربص بعجلات المركبات بطريق الملك عبدالله

المواطن - فهدالقحطاني - أحدرفيدة

شكا الكثير من قائدي المركبات بطريق الملك عبدالله الرابط بين أحد رفيدة وأبها، مقابل كلية البنات، من وجود قاعدة لوحة إعلانات تفتك بعجلات المركبات.

وشكلت قاعدة أرضية كانت تحمل لوحة إعلانية تم فكها وترك مساميرها الحديدية مغروسة بالصبة الحديدية خطراً على سالكي طريق الملك عبدالله خاصة، عندما يريد سالكو الطريق الوقوف بجانب الطريق لغرض طارئ ليتفاجأ أصحاب المركبات بعطب إطارات مركباتهم نتيجة هذه المسامير الصلبة والبارزة عن سطح المادة الأسفلتية بـ١٥سم.

وطالب بعض المارة الجهات المسؤولة بإبعاد هذه المسامير الفولاذية وأخذ التعهد على جميع من يصرح له بوضع لوحة إعلانية أن يتم تطهير المكان من المسامير المثبتة بعد إزالة إعلانه؛ من أجل الحفاظ على سلامة المارة من خطر هذه المسامير.