شاهد.. مصرع طالب صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار ونجاة اثنين آخرين

شاهد.. مصرع طالب صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار ونجاة اثنين آخرين

2018/09/08
الساعة 12:33 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

توفي طالب يبلغ من العمر 12 عامًا، بينما نجا اثنان آخران من الموت، بعدما صعقتهم الكهرباء أثناء سيرهم في مياه الأمطار الغزيرة التي أغرقت حي كوينتا كولونيال في أبوداكا بالمكسيك.

وأظهر مقطع فيديو، طالبًا يسير في المياه، وعندما اقترب من عمود إنارة، وحاول الإمساك به صعقته الكهرباء وسقط في المياه، حيث ركض عليه زميلاه لكن تم صعقهما.

وركضت امرأة يبدو أنها معلمة في المدرسة وتمكنت من إنقاذ اثنين وفارق الثالث الحياة.


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