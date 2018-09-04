شاهد.. مطاردة تحبس الأنفاس بطلتها امرأة

شاهد.. مطاردة تحبس الأنفاس بطلتها امرأة

2018/09/04
الساعة 12:33 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - تكساس

نشرت إدارة الأمن العام في مدينة سان أنتونيو بولاية تكساس الأمريكية شريط فيديو يظهر مطاردة مثيرة حيث حاولت امرأة الهروب من الشرطة وهي تقود سيارتها بسرعة فائقة.

واستطاعت عناصر الشرطة تخريب إحدى عجلات سيارة المرأة أثناء المطاردة. فاصطدمت بسيارة أخرى وواصلت المرأة الهروب بسيارة أخرى قبل إلقاء القبض عليها.

وجاء في تقارير وسائل الإعلام المحلية أن المرأة تم اعتقالها بتهمة تخزين مواد محظورة وتعريض طفلها للخطر.


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