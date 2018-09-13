شاهد.. مهرجان ولي العهد للهجن يوجه دعوة للأسر السعودية

المواطن - واس

وجه مهرجان ولي العهد للهجن دعوة للأسر السعودية لزيارة المهرجان والفعاليات المنوعة المصاحبة.

وتنطلق اليوم بمقر المعسكر الدائم للهيئة العامة للرياضة بالعرفاء، الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد الهجن الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن، بمشاركة كبيرة من دول الخليج والوطن العربي.

وأوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان العهد الهجن, أن الفعاليات المصاحبة تتضمن عدداً من الفعاليات المنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافه الهجن والإبل بصورة عامة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها التاريخية لدى أبناء الوطن العربي والجزيرة العربية خاصة.

وبينت أن الفعاليات تتضمن فعاليات لتعليم ركوب الهجن، وركن لتراثيات الهجن، وإقامة عروض للفنون الشعبية والتراثية، ومحاورات وأمسيات شعرية، ومعرضاً للفنون التشكيلية، وعرضاً لشركات التغذية والبيطرية، بالإضافة الى معارض وأركان للأسر المنتجة والحرف اليدوية, مضيفة أن الفعاليات تتضمن أيضا إقامة ورشة عمل تثقيفية تستهدف مربي وملاك ومحبي الهجن، وفعاليات رياضية منوعة تنفذ بالتعاون مع اتحاد الرياضة المجتمعية.

من جهة أخرى خصصت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن المقام في ميدان محافظة الطائف للهجن عدة أشواط للمشاركين من الدول العربية.

وأكدت اللجنة المنظمة مشاركة مئات المطايا من دول مصر والأردن والسودان وليبيا ، وأصدرت اللجنة المنظمة اليوم الجدول العام التفصيلي لجميع الأشواط الختامية في مهرجان ولي العهد للهجن التي ستنطلق يوم السبت القادم بمعدل 179 شوطًا.

وستكون الـ 6 أشواط في الفترة الصباحية لليوم الـ 9 من محرم الجاري مخصصة للمشاركين من الدول العربية الشقيقة بمجموع جوائز بلغت 570 ألف ريال ، حيث سينال صاحب المركز الأول في كل شوط منها 30 ألف ريال ، والمركز الثاني 15 ألف ريال ، والثالث 10 آلاف ريال ، والرابع 9 آلاف ريال ، والخامس 8 آلاف ريال ، والمركز السادس 7 آلاف ريال ، والسابع 6 آلاف ريال ، والمركز الثامن 5 آلاف ريال ، وصاحب المركز التاسع سينال 3 آلاف ريال ، والعاشر ألفي ريال .

وأبانت اللجنة أن الشوط الأول من هذه الأشواط الـ 6 مخصص لفئة الزمول والحيل والثنايا لمسافة 7 كلم والشوطين الثاني والثالث خصصت للسودانيات لمسافة 7 كلم ، أما الرابع فكان لفئة جذاع ولقايا ومسافته 5 كلم ، والشوط الخامس للسودانيات وعلى مسافة 5 كلم ، بينما خصص الشوط السادس للحقايق لمسافة 2 كلم.