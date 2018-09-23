شاهد.. ميادين وشوارع وادي الدواسر تتزين في يوم المجد

المواطن - مبارك الدوسري - وادي الدواسر

ازدانت شوارع وطرقات وميادين محافظة وادي الدواسر باللونين الأخضر والأبيض تزامناً مع الذكرى الثامنة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، الذي انتشرت صوره، وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، في كثير من المواقع بالمحافظة.

كما ازدانت أعمدة الإنارة التي اعتلتها راية التوحيد، بالعقود المضيئة في مشهد بديع يلفت الأنظار حول المحافظة في اليوم الوطني إلى عروس تلفت الأنظار من السكان والعابرين والزوار بجمالها ورونقها.

وقد عملت بلدية المحافظة منذ وقت مبكر على عمل الترتيبات اللازمة لهذا المناسبة الغالية من خلال تحسين وتجميل مداخل المحافظة والمتنزهات والحدائق العامة، ومنها حديقة الولامين التي تحتضن الفعالية الرئيسة للمحافظة.

وحرصت البلدية على نشر العبارات الوطنية وبعض أقوال المؤسس على الشاشات المضيئة وعلى لوحات الموبي، كما عملت على تجميل الأشجار والمجسمات الجمالية بالألوان المضيئة حتى تحولت في فترة المساء إلى لوحة قشيبة ترسم الفرحة بهذه المناسبة الوطنية على ثغور أبناء المحافظة وساكنيها.