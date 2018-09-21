شاهد.. ميدان التايمز في نيويورك يتزين بصور القيادة

المواطن - الرياض

تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ88، تزين ميدان التايمز الشهير في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بصور القيادة وأعلام المملكة.

وتزين الميدان بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، وصور ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (أيده الله)، في مشاعر تجسد الروابط المتينة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.