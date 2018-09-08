شاهد.. هال روبوت عمره 5 سنوات يبكي وينزف ويشعر

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

ابتكر مجموعة من الباحثين روبوتاً جديداً يُحاكي كافة التصرفات والمشاعر الإنسانية المُتعارف عليها، مثل البكاء والنزيف والشعور وغيرها.

الروبوت الذي يُدعى هال، وهو يُحاكي طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات فقط، تم إعداده ليكون الأداة الرئيسية لمساعدة الطلاب على التعلم والتفاعل مع المرضى من خلال الاستجابة السريعة والشبيهة بالبشر، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويستخدم طلاب الطب الفتى الآلي لفهم أفضل لكيفية استجابة المرضى للعلاج، خاصة وأن هال، يعد أقرب نسخة للإنسان الآلي الذي بمقدوره أن يبكي أو ينزف أو يتحدث، بالإضافة إلى أنه أيضًا يُحاكي التركيب الوظيفي لجسم الإنسان، مثل نبض القلب والحساسية وغيرها.

تم إنشاء الجهاز من قِبل مؤسسة غومارد ساينتفيك، والتي تتخصص في ابتكار أجهزة مُحاكاة تعليمية للمستشفيات والمدارس وغيرها من الصناعات منذ أربعينيات القرن الماضي.

وانطلاقًا من كونه الطفرة الأحدث في مجال الروبوتات، فإن سعر الوحدة من الفتى الآلي تُعرض بسعر ضخم يبلغ 48 ألف دولار.

وقال جون أجيرز نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة غومارد في بيان: “يمكن للمشاركين تنفيذ مجموعة كاملة من إجراءات الطوارئ الطبية بما في ذلك مجرى الهواء الجراحي وإزالة الضغط عن الإبرة وفتحة الصدر بالأنبوب الصدرية بأعلى درجة من الواقعية.”

وأضاف: “التعامل مع الفتى الآلي يعد أقرب تجربة إلى الرعاية الطارئة للأطفال في العالم الحقيقي المتاحة اليوم.”