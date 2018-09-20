شاھد بالفيديو.. برج خلیفة یتزین بالأخضر احتفالاً بالیوم الوطني 88 للمملكة

المواطن - الرياض

تزين برج خلیفة في إمارة دبي، مساء الیوم (الخمیس)، بالعلم السعودي احتفالا بالیوم الوطني الثامن والثمانین للمملكة.

كما ظهر البرج بأنوار احتفالیة بھذه المناسبة، إضافة إلى بث النشید الوطني السعودي بأصوات فنانین إماراتیین، وعرض شعار الیوم الوطني مع عبارة “السعودية والإمارات معاً أبداً”.

كما تزينت شوارع دبي بالأعلام الخضراء وكذلك عزف النشيد الوطني للمملكة في نافورة دبي الرائعة، تعبيرا عن تضامن الإمارات واحتفائها باليوم الوطني للمملكة، وتأكيدا على مشاعر الأخوة والمحبة بين البلدين.