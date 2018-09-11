شاھد.. مداهمة مصنع منظفات خارج الریاض.. ومصادرة مليون منتج مغشوش

المواطن - الرياض

وثق الإعلامي والناشط في مجال مكافحة السلع المغشوشة فیصل العبدالكريم، عملیة مداهمة قادتها وزارة التجارة والاستثمار ترافقها الجهات الأمنیة لمصنع خارج مدينة الرياض وضبط ملیون منتج من المنظفات المغشوشة.

وأظهر مقطع الفیديو، الذي نشره، أمس الاثنین، عملیة المداهمة لمصنع كبیر يضم خطوط إنتاج كاملة لمنظف من نوع “تايد”، ومصادرة أكثر من ملیون منتج.

يذكر أن هذه المداهمة هي الثانیة من نوعها خلال أسبوع واحد بعد مداهمة مصنع آخر الأسبوع الماضي يعمل القائمون علیه بتقلید منظفات من (ديتول، فیري).

ونصح العبدالكريم المستهلك بشراء المنظفات والسلع عموماً من الأماكن الموثوق فيها لتفادي عمليات الغش.