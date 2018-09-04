شركة الاتصالات السعودية تعلن توفر وظائف لحملة البكالوريوس والماجستير

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة بالرياض لحملة البكالوريوس والماجستير لذوي الخبرة، بمسمى (خبير التدقيق الداخلي، ومشرف دعم التخطيط والجودة، ومدير إدارة العلامة التجارية، ومدير قسم إدارة الويب)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- خبير التدقيق الداخلي (Internal Audit Expert):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في الاتصالات أو الإلكترونيات والاتصالات أو هندسة الحاسب الآلي أو علوم الحاسب أو تقنية المعلومات

– يفضّل مؤهلات مهنية مثل SOCPA أو CA أو CPA أو ACCA أو CISA أو CIA أو Risk أو أي شهادة ذات صلة.

– خبرة ما بين 6 إلى 8 سنوات.

2- مشرف دعم التخطيط والجودة (Planning & Quality Support Supervisor):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

– خبرة كحد أدنى خمس سنوات.

3- مدير إدارة العلامة التجارية (Brand Management Director):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في الاتصال الجماهيري أو الإعلان ويفضّل التسويق.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات مع ما لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات في دور مماثل.

4- مدير قسم إدارة الويب (Web Management Section Manager):

– درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري أو العلاقات العامة أو أي تخصص ذات صلة.

– خبرة كحد أدنى خمس سنوات.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (هنا).