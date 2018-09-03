شركة الشايع توفر وظائف نسائية بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الشايع الدولية توفر وظائف نسائية شاغرة في مدينة الرياض لماركة فيكتوريا سيكرت (Victoria Secret)، للعمل بمسمى (مديرة معرض، ومساعدة مديرة معرض، ونائبة مديرة معرض، ومديرة مبيعات)، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وتجيد اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز، ولديها خبرة سابقة في مجال المبيعات، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مسميات الوظائف:

– مديرة معرض.

– مساعدة مديرة معرض.

– نائبة مديرة معرض.

– مديرة مبيعات

موقع العمل:

– الأسواق (يحدد بعد المقابلة).

الراتب:

– يحدد بعد المقابلة.

ساعات العمل:

– 8 ساعات (6 أيام في الأسبوع).

الشروط العامة:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- إجادة اللغة الانجليزية بشكل ممتاز.

3- خبرة سابقة في مجال المبيعات.

ملاحظة:

– إذا لم تتوفر الشروط الموضحة أعلاه لدى المتقدمة فسوف يتم صرف النظر عن الطلب.

طريقة التقديم:

– للتقديم يُرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ويجب ذكر مسمى الوظيفة والماركة في عنوان البريد، سوف يتم التواصل مع المرشحات عبر الهاتف لتحديد موعد المقابلة:

[email protected]