شركة حلويات سعد الدين توفر وظائف شاغرة للجنسين.. التفاصيل والمميزات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة حلويات سعد الدين توفر وظائف للرجال والنساء بمجال المبيعات، للعمل بالمسميات التالية (مدير معرض، ونائب مدير معرض، ومشرف مبيعات، وكاشير، وموظف مبيعات)، وذلك وفقاً للمميزات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير معرض.

2- نائب مدير معرض.

3- مشرف مبيعات.

4- كاشير.

5- موظف مبيعات.

المميزات:

– راتب مغري.

– بدل سكن.

– بدل نقل.

– ساعات عمل مرنه ويومين راحة.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– فرص عالية للتدرج الوظيفي وحق الامتياز التجاري.

– تدريب وتطوير الأداء.

– مميزات أخرى.

طريقة التقديم:

– إرسال السيرة الذاتية مع ذكر مسمى الوظيفة في العنوان على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]