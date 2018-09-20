صانع المجد.. أغنية جديدة في حب ولي العهد

المواطن - الرياض

بقصيدة جديدة تتغنى بعطاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإنجازاته، اختار الشاعر سلطان العبيكان والمطرب وليد الشهري الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة، معتبرين أن هذه المناسبة تمثل فرصة لأبناء الوطن كي يعبروا عن حبهم ودعمهم للأمير “القوي المؤتمن”.

وتم الليلة تدشين هاشتاق يتزامن مع الأغنية يشارك فيه عدد كبير من المغردين. (صانع المجد عاسف الكربات).

وفيما يلي كلمات القصيدة :

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بن الإمام

رجلك متعبها صعود المجد شايل لك وطن

يا نورنا اللي نعتزي بك كل ما حل الظلام

يا عاسف الكربات والضيقات في وقت المحن

يا صانع مجده بيمناه الكريم ابن الكرام

يا أجسر سياسي بالعرب ما جاب شرواه الزمن

يامبتغانا في الحروب ومبتغانا في السلام

يا سيفنا لا ثارت الهيجا بحزات الفتن

أنت الكريم اللي يشربنا من كفوف الغمام

وأنت الشجاع اللي يجيب النجم لأحبابه سكن

تراعي المحتاج والمسكين تعطيه اهتمام

أما العدو تسقيه يا سيدي كاس الغبن

جمعت تاريخ العرب في كفك وصرت السلام

نسيتنا يا صانع التاريخ وش معنى الحزن

سيدي في نبض الوطن لك مجد وأخبار وغرام

شلت الأمانة في عيونك يالقوي المؤتمن

فيديو الأغنية: