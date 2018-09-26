صحيفة أميركية: لهذه الأسباب اختلفت احتفالات اليوم الوطني هذا العام عن سابقاتها

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

علقت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية على احتفالات المملكة بيومها الوطني رقم 88، والذي صاحبه أجواء رائعة في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى ألعاب نارية واستعراضات مختلفة تكشف عن شخصية جديدة للسعودية.

وقالت الصحيفة الأميركية إن احتفالات اليوم الوطني للمملكة عكست بشكل واضح مدى دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتغييرات الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يُفسر ظهور الألعاب النارية والاستعراضات والعروض الوطنية المختلفة، والتي جميعها تشير إلى صورة جديدة للمملكة.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن المملكة على مدى يومي الأحد والاثنين، حرصت على رعاية الأحداث والحفلات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والعروض الجوية العسكرية وإطلاق أكثر من 900 ألف من الألعاب النارية.

وبينت الصحيفة الأميركية أن الاحتفال هذا العام كان له صبغة مختلفة، وهي الصورة التي تعكس مدى التغير والتطوير الذي يرعاه ولي العهد في المملكة على مدار العامين الماضيين.

وبخلاف الاحتفالات باليوم الوطني، ترى الصحيفة الأميركية أن اتباع ولي العهد لسياسة خارجية صارمة في التعامل مع ملفات عديدة، استطاع أيضًا أن يُعزز الروح الوطنية والقومية في المملكة، لا سيما وأن مواقف الرياض كانت واضحة وصارمة في التعامل مع اليمن والتدخل الكندي في الشؤون السعودية وغيرهما.

وخلال الساعات الماضية، ارتبط اسم المملكة بتحطيم الأرقام القياسية في موسوعة غينيس، بدءا من عمل أكبر كعكة في مركز الأندلس التجاري، وصولًا إلى إطلاق عدد ضخم وقياسي من الألعاب النارية في سماء البلاد، احتفالًا باليوم الوطني الـ88 لتأسيس المملكة.