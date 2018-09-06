صعود جماعي للأسهم المصرية عند الإغلاق

المواطن - واس

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، على أثر تزايد عمليات شراء الأسهم من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية.

وأظهرت البيانات الإحصائية لجلسة تداول ختام تعاملات الأسبوع أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي اكس 30” ارتفع بنسبة 33ر0 % ليبلغ مستوى 17ر15803 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنسبة 47ر0 % ليبلغ مستوى 46ر749 نقطة، وأضاف مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقاً نحو 4ر0 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 88ر1937 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 6ر874 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 5ر9 مليون جنيه، و385 ألف جنيه، و4ر36 مليون جنيه على التوالي، بينما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافي قيمة بلغت 9ر22 مليون جنيه، و6ر23 مليون جنيه، على الترتيب.