صمود الكندري ترفع السرية عن زواجها واسم الزوج يحير المتابعين

المواطن - الرياض

أزاحت الممثلة الكويتية صمود الكندري بعض الغموض عن حياتها الخاصة حين أعلنت لجمهورها أنها متزوجة لكنها أبقت على بعض الغموض حين أخفت عن متابعيها اسم زوجها.

وعلى مدى سنوات تفصل صمود الكندري بين حياتها الفنية وحياتها الشخصية لكنها وجدت نفسها مضطرة إلى الإجابة عن سؤال عبر “انستقرام ستوري”، وتحديداً عن طريق ميزة Ask Me A Question” حول حالتها الاجتماعية.

وردت صمود الكندري على السؤال بكل وضوح، حيث أعلنت أنها متزوجة لكنّ أحداً لم يعرف مَن هو زوجها حتى الآن، الأمر الذي سبب حالة من الارتباك بين جمهورها ومتابعيها.

والمعروف أن صمود الكندري واسمها الكامل صمود عادل عبدالرحمن الكندري هي ممثلة كويتية ولدت في مصر يوم 5 مايو 1991.

كانت ولادة صمود الكندري في مصر بسبب ظروف الغزو العراقي للكويت ثم عادت لبلدها مرة أخر.

بدأت صمود الكندري حياتها الفنية في سن مبكرة وتحديداً بسن السادسة عشرة عام 2007 وذلك بمشاركتها في مسلسل لعبة الأيام.

اشتهرت صمود الكندري بأداء أدوار أكبر من سنها والحصول على أدوار قوية، وزادت أسهم نجاحها خلال مسلسل ساهر الليل عام 2010 ومن بعده استطاعت المنافسة بين بنات جيلها وأصبحت إحدى أهم الفنانات الشابات في الكويت.

في عام 2018 شاركت صمود الكندري بدور رنا في مسلسل كلام أصفر كما شاركت في مسلسل “خذيت من عمري وعطيت” في دور دلال.

تحظى صمود الكندري بشعبية واسعة عبر مواقع التواصل ويتابعها العديد من محبيها والمهتمين بأخبارها.