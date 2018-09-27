صوت المطر في المملكة.. لحن عزفته الغيوم فأنصت له الجميع

المواطن - عبدالرحمن دياب

أخرج صوت المطر الهاطل على بعض المناطق في المملكة أحاسيس مختلفة جمعت ما بين عشق الطبيعة والمكان، لتكون الأوصاف شاهدة على قدرة السعوديين على بلورة أفكارهم بكلمات تصل إلى القلوب قبل أن تقرأها العيون.

وعبر وسم “صوت المطر” حملت التعليقات مزيجًا من الأشعار والكلمات الواصفة للحالة التي زادت مناطق المملكة جمالًا فوق جمالها.

وكتب فهد: للمطر فينا حكايات وحنين وكم سوالف سرّها ديم وعطر تشغل الدنيا حياة وعابرين وترجع الذكرى على رشة مطر”.

أما ريم فوصفت بقولها: صوت المطر هو اللحن الوحيد الذي كلما عزفته الغيوم ننصت إليه وكأنها المرة الأولى”.

ورأت نوف أن: “القهوة والورُود والبحّر وصوتَ المطر أشياء جميلة تُخبرنا أن السعّادة ليستّ ⁧البشر⁩ فقط”.

وقالت تهاني عن صوت المطر في مكة المكرمة: غطى سماك الغييم في رجوى مطر وإنتِ على قلب المطر أجمل مدينة”.

ومن المدينة المنورة كتبت بشائر: صوت المطر يحضن زوايا المدينة ونسمة هوى من حسنها تمطر إحساس”.

ونصح الشهراني بالإكثار من الدعاء في وقت المطر علها تكون ساعة استجابة، ويحقق الله تعالى ما في قلوب عباده.

وفي سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من وسط وشمال غرب المملكة قد تهطل منها أمطار متفرقة.