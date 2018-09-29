صور.. العبث يحطم ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في محايل والبلدية تتوعد

المواطن ــ أحمد الشهري ــ محايل

بعد أن وضعت بلدية محافظة محايل عسير قبل شهر عددًا من الألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة، في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى تهامة عسير، تفاجأت هذه الفئة الغالية على قلوبنا بعدها بأيام بتعرض الألعاب للتكسير والعبث من بعض مرتادي الحدائق، لتتسبب هذه التصرفات غير المسؤولة في حرمان هذه الفئة من الاستمتاع.

وأبدى ذوو الاحتياجات الخاصة استغرابهم من تعرض هذه الألعاب للعبث والتكسير، مطالبين البلدية باختيار مواقع مخصصة لهذه الألعاب بما يضمن عدم العبث بها في الأيام المقبلة.

البلدية ترصد:

ومن جانبه، أكد رئيس بلدية محافظة محايل عسير، سعيد بن علي آل مصمع، أن البلدية ركبت عددًا من الألعاب الخاصة بهم في الحدائق والمسطحات الخضراء، حيث إنه لم يمضِ على تركيبها أكثر من شهر وتعرضت للعبث والتكسير، موضحًا أنه سيتم مراجعة كاميرات المراقبة لرصد أي عبث حدث لها لتقديمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وتابع أن البلدية ستنفذ عملية صيانة شاملة لكافة الألعاب التي تعرضت للتكسير.

وطالب رئيس البلدية مرتادي الحدائق والمتنزهات في حال ملاحظتهم من يعبث بأي من الممتلكات العامة بالاتصال مباشرة على رقم البلاغ 940، والذي يستقبل البلاغات والشكاوى على مدار الساعة.