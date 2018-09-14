صور صادمة وواقع مؤلم في جرادية صامطة والأمانة تعد “المواطن” بالحل

المواطن - علي شيبان - جازان

تذمر أهالي شمال قرية الجرادية، التابعة لمحافظة صامطة بجازان، من عدم سفلتة الحي منذ فترة ليتحول إلى مستنقعات وبائية مع هطول الأمطار.

عدم سفلتة:

وفي تصريحات خاصة إلى “المواطن” قال علي عريشي: “نعاني نحن أهالي الحي الشمالي من قرية الجرادية من عدم سفلتة الحي منذ مدة طويلة مما سبب لنا معاناة مستمرة في السنوات الماضية وأيضًا كثرة أعطال سيارتنا التي راحت ضحية لهذه الحفريات والوحل ولا نعلم إلى متى سوف تستمر هذه المعاناة!!

ردم طرق:

أما محمد عريشي فأكد أن بين الفترة وأخرى تردم الجهات المعنية الطريق بالتراب وتتركه فترة طويلة مما سبب للأهالي مشكلات أكبر من المشكلة الأولى وذلك لزيادة الحفريات، موضحًا أنهم طالبوا في وقت سابق بسفلتة الحي وما زالوا في انتظار الوعود التي راحت إدراج الرياح ولا يعلمون في أي عام سيتم تنفيذ هذا المشروع؟

مستنقعات وبائية:

ومن جانبه، قال إبراهيم عريشي: إن المنطقة تشهد هذه الأيام أمطار غزيرة مما زاد من تذمر الأهالي ناهيك عن المستنقعات التي تكونت في هذه الحفريات والتي تنذر بكارثة وبائية ومكان للبعوض وسط انتشار الروائح الكريهة ليصبح الوصول إلى المنازل أمرًا صعبًا للغاية.

الأمانة ترد:

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان حسين معشي، والذي أكد أنه تم إدراج سفلتة الحي في مشروع وهو الآن في طور توقيع العقد.