ضبط أجهزة اتصال لاسلكية متطورة قبل وصولها لميليشيا الحوثي

المواطن - متابعة

ضبطت قوة أمنية في محافظة لحج اليمنية، اليوم الأحد، سيارة محملة بأجهزة لاسلكية متطورة، كانت في طريقها لميليشيات الحوثيين المتمردة.

وعثرت القوات الأمنية على 128 جهازًا لاسلكيًّا يحظر استخدامها، وفقًا لقوائم منع الاستيراد.

وكانت السلطات الحكومية اليمنية وقوات التحالف العربي، قد حددت قوائم منع باستيراد عدد من البضائع والأجهزة، من بينها الأجهزة اللاسلكية لثبوت تورط جهات بتهريبها للحوثيين.

وكان الجيش الوطني اليمني قد تمكن قبل أيام من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الإيرانية المهربة، قبل وصولها إلى ميليشيا الحوثيين المتمردة، عقب معارك عنيفة في الجوف وصعدة، فر على أثرها المتمردون.