ضمن روزنامة الترفيه .. 900 ألف ‏ومضة تضيء سماء المملكة في اليوم الوطني الـ88

المواطن - الرياض

أطلقت الهيئة ‏العامة للترفيه “روزنامة اليوم الوطني” المعنية باليوم الوطني الـ 88 للمملكة، بمشاركة عدد ‏من الهيئات والجهات الحكومية التي اجتمعت في منصة موحدة للإعلان عن الفعاليات المقامة في مدن ومحافظات المملكة برعاية : وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانات المناطق، هيئة تطوير مدينة الرياض، الهيئة العامة للترفيه، الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للثقافة.‏

وأتاحت الجهات الحكومية للمهتمين بفعاليات اليوم الوطني الاطلاع على جدول الفعاليات من خلال زيارة البوابة الإلكترونية (هنا) أو متابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو عبر تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط (هنا) .

ففي العاصمة الرياض، يقدّم سيرك “دو سو ليه” أضخم عروضه العالمية في المملكة والذي صُمم خصيصاً لهذه ‏المناسبة، وسيقام على مسرح عملاق يبلغ طوله 85 متراً وعرضه 40 متراً، وذلك يوم الأحد 23 سبتمبر، حيث يشارك في العرض 80 عارضاً من 26 جنسية يرتدون 245 زيًا ‏مبتكرًا، وهو رقم سيحطم الأرقام القياسية السابقة لسيرك دو سوليه، ‏وتتضمن هذه الفعالية التي تنظم في استاد الملك فهد عروضاً بهلوانية وهوائية خاصة هي ‏عبارة عن مزيجٍ ‏متناغمٍ يجمع بين أحدث الابتكارات التكنولوجية على المسرح، وأوسع خيارات عالم ‏التجهيزات الصوتية ‏والبصرية ضمن ما يُعرف بـ الفيديو ثلاثي الأبعاد.

وستأخذ هذه العروض الزوار إلى ‏عالم مبهر متكامل قوامه ‏الإبهار البصري؛ إذ يشكل العرض همزة وصلٍ بين الماضي والحاضر ‏والمستقبل في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لدخول “موسوعة جينيس” في فعالية الألعاب النارية التي ستنطلق في 13 ‏منطقة في المملكة في وقت واحد، والذي سيكون الأكبر على مستوى العالم، حيث ‏ستطلق أكثر من 900 ألف ‏ومضة نارية من أكثر من 58 منصة إطلاق حول المملكة، محطمين ‏بذلك رقم قياسي في موسوعة ‏غينيس العالمية بوصفها أكبر كمية ألعاب نارية، كما ‏سيتم تحطيم رقم قياسي آخر برسم أكبر علم في العالم ‏هو علم السعودية عبر (300) ‏طائرة الدرون ستشكل كلمة التوحيد والسيف فيما سترسم الألعاب النارية جسم العلم الذي يبلغ ارتفاعه 400 متر وعرضه 350 مترًا.

ويستضيف مركز الملك عبد الله المالي في الرياض فعالية “البريق الأخضر” وهي عبارة عن عرض ‏فني ضخم صُمم خصيصاً احتفالا ًباليوم ‏الوطني للمملكة، تستخدم فيه أحدث ‏التقنيات البصرية والإضاءة المعمارية، في ‏عرض ثلاثي الأبعاد يحاكي رؤية المملكة المستقبلية، كما سيشهد عرضًا لليزر الضخم باللون الأخضر رسومات على أبراج مركز الملك عبدالله المالي.

ومن الفعاليات التي سيحظى بها سكان العاصمة، فعالية “سيرة مجد” المقامة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وفعالية “الكرنفال الوطني” التي تمتد لأكثر من 2 كيلو متر في حي حطين، ولمدة 3 أيام ‏ابتداءً من 21 سبتمبر إلى 23 منه، إذ ستشارك بالفعاليات 4 فرق فنية محلية وعالمية بالإضافة إلى ‏تقديم عروض نارية وأخرى بالليزر، وألعاب كرنفالية للصغار، ناهيك عن توفير ألعاب المغامرة والإثارة ‏للكبار وذلك بشارع الأمير تركي الأول بحي حطين.‏

وتحتفل هيئة تطوير مدينة الرياض باليوم الوطني من خلال مشاركة هذه الفرحة والفخر مع سكان ‏مدينة الرياض عبر سلسة من النشاطات والفعاليات المتنوعة، ومنها مسرح احتفالات قصر الحكم الذي ‏يعتمد على خلق أجواء مشاركة الحضور من خلال التجربة المباشرة في العروض المقدمة والتي ‏تترجمها المؤثرات والإضاءات المقدمة بتقنية خرائط الفيديو ثلاثية الأبعاد التي تعمل على نقل الزوار ‏إلى الماضي ومعايشته.‏

فعاليات خدمة وطن

وتشارك أمانة مدينة الرياض في هذا اليوم بفعالية «خدمة وطن» حيث ستجهز ثلاثة مواقع ‏خصصت كحدائق، في أحياء متفرقة، ليكون هذا اليوم الغالي هو يوم زراعة الأشجار من قبل ‏المتطوعين من سكان المدينة، وبعد الانتهاء من الزراعة سيتم تنظيم حملة لنظافة الحي.‏

وأعدت الهيئة العامة للرياضة للعاصمة الرياض فعالية مسابقات الاتحاد ‏السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد التي تتضمن عروضاً شيقة وحماسية يقدمها الشباب السعودي، و”بطولة ‏أوفرواتش السعودية الإقليمية” التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بمشاركة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بفعاليات مصاحبة تفاعلية لكافة شرائح المجتمع، وهي الأولى ‏من نوعها بهذا الحجم في السعودية بمشاركة 46 لاعباً من 9 دول سيتنافسون عبر الشبكة (أون لاين).‏

وفي منطقة القصيم ستكون الاحتفالات على شكل فعاليات كبرى متنوعة، حيث ستضيء الهيئة العامة للترفيه سماء المنطقة بالألعاب النارية التي تنطلق من منتزه الملك فهد الوطني، كما سيتم نشر ‏الأعلام في مختلف الطرق وعبارات التقدير للوطن المعطاء في مئات اللوحات بتصاميم خضراء.‏

‏وتحت سارية العلم السعودي الخفاق، وعلى أرض حديقة مركز الملك خالد الحضاري ‏بمدينة بريدة ‏تحديداً؛ تنطلق فعالية “طريقنا أخضر”، وتستمرّ لمدة ثلاثة أيام من 21 -23 سبتمبر، يقضي خلالها جميع ‏أفراد الأسرة أجواء احتفالية مرحة تجمع ما بين ‏الكرنفال والمسيرة بفعالية واحدة.‏

أما في جدة، فسيكون كورنيش الحمراء على موعد مع إحياء ذكرى توحيد المملكة، بعروض الألعاب النارية على ‏مستوى عال وعروض النوافير الراقصة على أنغام الموسيقى الوطنية والعروض الثلاثية الأبعاد ‏والمسيرات الاستعراضية في إطار فعالية “وطن الطموح”، في حين ستكون الواجهة البحرية على ‏موعد مع مهرجان “النور نورك يا بلد” الذي يعيد إحياء تاريخ المملكة بأسلوب خاص، من خلال ‏فعاليات تتميز ببرامجها المتنوعة التي تستخدم أحدث وسائل التقنية.‏

وسيشهد الكورنيش الجديد بجدة جولة من الألعاب النارية، لترتفع بعدها في ‏السماء استعراضات القوات الجوية السعودية في عرض الصقور، ثم يتزيّن طريق الملك عبد العزيز ‏بفعالية “أجيال العزم”، وتتكلل هذه الفعاليات بعرض “سماء الأحلام” إذ ستشكّل المناطيد لوحة فنية ‏مذهلة متناغمة مع عروض الأوركسترا العالمية التي تقدم أفضل المقطوعات الفنية الوطنية ‏السعودية.‏

وفي جدة أيضا، تنظم أمانة المحافظة فعالياتها تحت عنوان “احتفالات اليوم الوطني” وتشمل الاحتفالات ‏تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام، إضاءات المجسمات، الرسم الجرافيكي في المرافق العامة، ‏عروض الصوت والضوء، بالإضافة إلى عروض ثلاثية الأبعاد على مبنى الأمانة. كما سيتم إحياء مدينة جدة التاريخية بالعديد من الأنشطة المميزة، كالعروض ثلاثية الأبعاد ‏والجداريات المختلفة، ومعارض الفنون والمتاحف والعروض المسرحية.‏

وتنظم الهيئة العامة للرياضة في كل المناطق ‏حملة “قدها 88” التي تنطلق لممارسة الرياضة وتكون المشاركة فيها عن طريق القيام بأي نشاط ‏رياضي لمدة 88 ثانية أو 88 مرة ونشره على وسم #قدها88، كما سيتم تسمية الجولة المقامة في نفس الفترة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باسم “جولة وطن”، وسيتم توزيع شعارات ‏وأعلام خاصة بالمناسبة على الجماهير في مباريات الجولة.

كما تنظم مكة المكرمة احتفالاً رئيساً يطلق على العديد من الأنشطة التي تشمل فقرات فنية ‏وألوان شعبية، وهدايا للكبار والصغار وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى ركن للأسر المنتجة، ‏وآخر للروبوتات، مع جناح للسيارات المعدلة، بالإضافة إلى فعاليات أخرى في مكة مول والحجاز مول ‏والضيافة مول بالإضافة إلى فعاليات الشميسي.‏

بسمة وطن

أما منطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى الألعاب النارية التي ستنطلق في حديقة الملك فهد المركزية، ستنطلق فعالية “بسمة وطن” وهي عبارة عن فعاليات ‏ترفيهية وفنية من وحي المناسبة، كما ستشهد المدينة احتفالات رائعة تنظمها الأمانة على مدى ثلاثة أيام، وذلك عبر أنشطة ‏ترفيهية عدة. إذ سيقام أوبريت ملحمي وطني بعنوان «فرحة وطن» كما تقام مسابقة فرحة وطن للأزياء ‏الوطنية للأطفال، بالإضافة إلى عروض الفرق الشعبية التي ستكون حاضرة أيضاً في احتفالات أهل ‏المدينة باليوم الوطني، فيما ستطلق البالونات الهوائية التي تتلون بالأخضر والأبيض في سماء المدينة.‏

من جهتها تواكب أمانة الطائف احتفالات اليوم الوطني بمجموعة من الفعاليات التي تتضمن العديد من ‏الأنشطة التي تجسد هذا اليوم الغالي على قلوب المواطنين، مثل الألعاب النارية وسيتم توزيع أكثر من ألفي علم، مع ‏تعزيز الإضاءات الخضراء، وستبث الأغاني الوطنية في المنتزهات.

وستنير الألعاب النارية كورنيش الدمام، فيما تستقبل الواجهة البحرية للمدينة ‏‏”الحديقة المضيئة” التي تتضمن لوحات فنية من العروض المرئية التي تعبر عن حب هذا الوطن وتزين ‏المكان باللون الأخضر.‏ كما تطلق أمانة المحافظة احتفالات خاصة باليوم الوطني وتتضمن تزيين ‏الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام، إضاءات المجسمات، الرسم الجرافيكي في المرافق العامة، ‏عروض الصوت والضوء، عروض ثلاثية الأبعاد على مبنى الأمانة.‏

أما في الخبر، فلواجهتها البحرية قصة مع الاستعراضات الجوية العالمية وهي استعراضات صممت ‏عروضها لتتناسب مع اليوم الوطني الـ 88 للمملكة ولتبهر المحتفلين انطلاقاً من السماء، بالإضافة للألعاب النارية، فيما يحلق الوطن في الأحساء بفعالية “وطن يحلّق” في منتزه جواثا عبر إطلاق 16 منطاد في سماء المدينة.

وستحتفل أمانة الأحساء ‏بالمناسبة الغالية من خلال العديد من الأنشطة أبرزها الاحتفال الرئيسي الأهلي الذي سيقام في منتزه ‏الملك عبد الله البيئي، والذي سيشمل فقرات فنية، وهدايا للكبار والصغار وذوي الاحتياجات الخاصة، ‏إضافة إلى ركن الأسرة المنتجة.‏

وفي حين تتحضر الجوف لعروض الألعاب النارية وفعالية “فوق هام السحب ” والمقامة في مركز الأمير عبدالإله الحضاري لمدة ثلاثة أيام من 21 إلى 23 سبتمبر، بهدف رفع سقف ‏الطموحات على مستوى بهجة الشعب، وتوسيع نطاق الترفيه إلى أبعد ما يكون تعبيراً عن حب الوطن، ويقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ‏أمير منطقة الجوف، ويتضمن مسرحية بعنوان “افعلها” مع كليب “وطننا ينادي”، إضافة إلى ‏فيلم يجسد مراحل تأسيس المملكة التي قادها الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه-. فيما ‏تنطلق بعد الحفل الفني الألعاب النارية في سماء الجوف.‏

وفي عرعر ستُضاء سماء المدينة بالألعاب النارية، وفعالية ‏‏”مسرح الوطن” وهي عبارة عن أركان شعبية تعكس تقاليد الحدود الشمالية، بالإضافة إلى أركان ‏للأسر المنتجة، كما سيكون هناك احتفال رسمي تحت رعاية أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي ‏الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وستشارك أمانة منطقة الحدود الشمالية برفع الأعلام الوطنية ‏وإطلاق حملة إعلانية في مئات اللوحات في الشوارع والميادين في مختلف محافظات ومدن المنطقة. ‏كذلك تنطلق وبالتعاون مع إمارة منطقة الحدود الشمالية مسيرة وطنية لفريق عرعر رايدز وفريق خيالة ‏عرعر. وسترفع في المسيرة الأعلام وتبث الأغاني الوطنية، خلال خط سيرها الذي سيتجول في أكثر ‏من مكان.‏

الألعاب النارية في حائل

وسيتابع زوار ملاهي متنزه السمراء في حائل الألعاب النارية، كما سيستمتعون بفعالية “الحديقة الوطنية” المقامة في منتزه الأمير سعود بن عبد المحسن التي تعكس أجواء الطبيعة الخضراء وتعزف نغم ‏الوطن وتتوشح الفعالية بلون الوطن الأخضر حيث العروض الترفيهية الفريدة والرائعة وعروض ‏الفنون الشعبية السعودية الأصيلة التي تعكس فن المملكة الأصيل من جميع مناطقها واستعدت أمانة المنطقة للاحتفال باليوم الوطني بفعاليات مسرحية وفولكلورية شعبية ‏وشبابية، كما سيكون للعائلة مساحة كبيرة تحتفل فيها مجتمعة بأهم يوم من أيام المملكة.‏

وستقيم أمانة حفر الباطن مسيرة شبابية تجمع الكل، وترفع الأعلام وصور ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، ويقودها فريق من دراجي حفر الباطن، كما تنطلق فعالية “فوق هام السحب” في منتزه الشمال – موقع الاحتفالات.

وفي تبوك تقام فعالية ‏‏”منّا للوطن” بتقديم مجموعة من الشباب السعودي المبدع إلى الوطن تعبيراً عن حبه، ‏وتتضمن الفعالية لوحات فنية إثرائية ومجسمات هندسية بأنامل سعودية تجمع بين التاريخ الحضاري ‏لمناطق المملكة من شتى جوانب الإبداع.‏

كما تنظم أمانة تبوك مساء اليوم الوطني احتفالاً يتضمن العديد من الفقرات منها: قصائد، ‏فيلم وثائقي، اسكتش وطني، أوبريت وطني، تهاني وطنية لأبطال الحد الجنوبي، معزوفات وطنية، ‏بالإضافة إلى أمسية شعرية وطنية يشارك فيها مجموعة من شعراء المنطقة، وعروض شعبية ومشاهد ‏مسرحية ومسابقات وطنية.‏

كذلك ستكون منطقة عسير على موعد مع احتفالات رسمية من خلال تجهيز الطرق والميادين إذ ‏سيتم رفع آلاف الأعلام والصور ‏لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – أيدهما الله -، ، وإنارة المباني ‏بالإضاءات الخضراء، ‏كما سيتم تنظيم مسيرة الدراجات النارية والسيارات المعدلة والخيالة تحت عنوان “مسيرة وطن ‏الشموخ” وذلك حول ساحة مشهد العيدين.‏

أما في الباحة، فستزدان سمائها بالألعاب النارية، كما ستشهد فعالية “طلعة وطنية” في غابة رغدان، فتتنوع فعاليات أمانة المنطقة إذ تقام محاضرات تعزز مفهوم الوطنية ودورها، كما تسلط ‏الضوء على ملحمة التوحيد التي خاضها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- ‏على امتداد أراضي المملكة. وسيتم أيضاً تنظيم فعاليات للفنون الشعبية في حب الوطن، تتضمن عرضات ‏وقصائد وأمسيات شعرية، بالإضافة إلى معرض فني تشكيلي، إلى جانب الانتشار الكبير للأعلام وتزيين معالم ‏منطقة الباحة باللون الأخضر.‏

وفيما ستعبّر نجران عن ولائها وحبها وتحتفل على طريقتها بيوم الوطن الغالي بـ “يوم الفخر”، حيث أعدت هيئة الترفيه مهرجاناً تراثياً يتضمن فعاليات عائلية بالإضافة إلى مسابقات ‏تنافسية، كما ستشهد المدينة ألعاب نارية مبهرة، في حين تطلق الأمانة فعالية جماهيرية بمسرح النافورة ‏تستهدف جميع فئات المجتمع، إلى جانب تنظيم فعالية تجمع الفنون الشعبية مثل: زامل، رزفه، مثلولة، ‏طبول.

وفي جازان سيشهد سكانها “المهرجان التراثي الوطني” بفعالياته المتنوعة في الكورنيش الشمالي ومعرض “سيرة ملك” الذي سينفذ بتقنية “بلاك لايت” في حديقة المملكة، والعاب نارية في الكورنيش الشمالي، وسيتم ‏توزيع أعلام على المحتفلين في المحافظة.

ومن النشاطات المشتركة بين المدن لهيئة الرياضة، فعالية “دام عزك يا وطن” التي تستهدف كل فئات ‏وشرائح المجتمع وستقام في الرياض وجدة والدمام، فيما سيتم تنظيم فعالية “الدراجات النارية” في ‏الثلاث مدن نفسها. ‏كما تقام في الباحة، جازان، تبوك، الطائف، حائل، أبها، وعرعر، فعالية “يوم النشاط ‏الوطني” التي تشمل العديد من الألعاب الرياضية التي ستقام في أجواء تنافسية.‏ وفي حين ستكون الرياض على موعد مع قافلة الهجانة التي تنطلق عقب مهرجان ولي العهد ‏للهجن بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن.