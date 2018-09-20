طالبات جامعة نورة يصممن أكبر علم للمملكة احتفاء بـ اليوم الوطني 88

المواطن - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع جمعية الغد للشباب فعالية سيرة مجد2 احتفالاً باليوم الوطني 88 للمملكة يوم الجمعة 11 محرم 1440هـ، لمدة ثلاث أيام في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية تحت مظلة الهيئة العامة للترفيه .

وصممت طالبات الجامعة أكبر علم للمملكة بمشاركة أكثر من 4 آلاف طالبة تعبيراً من الجامعة عن صدق مشاعر الولاء والانتماء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وبدأت فكرة تصميم هذا العلم من خلال توجيه دعوة لطالباتها تحت عنوان “نحتفل بك وطني”، عبر التسجيل الإلكتروني في رابط تكوين العلم البشري الذي تم الإعلان عنه من خلال حسابات الجامعة الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي وقد لاقى إقبالا كبيرا من الطالبات، حيث بلغ عددهن 4912 طالبة.

وستتناول الفعالية تاريخ المملكة وتنقلنا إلى أصالة الماضي مروراً بتوحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز ورجاله – رحمهم الله – ومواصلة حكومتنا الرشيدة حتى يومنا هذا في العمل الدؤوب في مختلف مجالات الحياة لينعم وطننا بمملكة يملأها الأمن والرخاء ولتضمن حياة رغيدة لمستقبل أبنائها.

وسيقدم في الفعالية العديد من الأنشطة الموسيقية والرقصات الفولكلورية والعروض الوطنية عبر مشاهد تسلّط الضوء على التنوّع في مملكتنا الحبيبة، بالإضافة إلى العروض المذهلة التي تضم الألعاب النارية والقفز المظلي وعروض الطيران المشوقة وعرض السعودية من الفضاء وكذلك تجربة القيادة وغيرها الكثير من العروض والمطاعم والمقاهي التي تجمع كافة أفراد الأسرة وسط أجواء من الترفيه والمرح.