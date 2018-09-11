طالبة جامعية بدون مكافأة فهل يشملها دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تساءلت طالبة جامعية بشأن إمكانية التسجيل في حساب المواطن للحصول على دعم البرنامج.

وأوضحت الطالبة في استفسار وجهته إلى خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” أنها لا تحصل على مكافأة جامعية، وتريد التسجيل فهل سيشملها الدعم؟

ورد خدمة عملاء حساب المواطن على الاستفسار بالقول: “بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 سنة إلى أقل من 24 سنة (ذكر أو أنثى) لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك”.

وأكد حساب المواطن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن مخصص دعم الكهرباء المقدم للمستفيدين من البرنامج تجاوز 7.9 مليار ريال خلال الدفعات العشر الماضية.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن أمس عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع. حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل، مشيرًا إلى أن 945 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 930 ريالًا، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات العشر حوالي الـ22.6 مليار ريال.

وبين القحطاني أن الدفعة العاشرة من حساب المواطن تضمنت حوالي 821 مليون ريال كمخصص لدعم الكهرباء، فيما تجاوز المبلغ 7.9 مليار ريال كمخصص لدعم الكهرباء للدفعات العشر كاملة.