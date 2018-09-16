طالبة جامعية تسكن بعيداً عن أهلها.. هل تستطيع التسجيل في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أنه بإمكان أي شخص التسجيل في البرنامج، وفي حال كان العمر من 18 سنة إلى أقل من 24 يتم إرفاق ما يثبت الاستقلالية.

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن على مواطنة وجهت سؤالاً قالت خلاله: “أنا طالبة جامعية ساكنة بمنطقة بعيدة عن أهلي هل أستطيع أن أسجل بحساب المواطن ؟ “.

إثبات الاستقلالية

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله “بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 سنة إلى اقل من 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك ، نسعد بخدمتك”.

يأتي ذلك فيما يواصل حساب المواطن توضيح قيمة الدعم المستحقة للمسجلين المؤهلين في البرنامج بعد إيداع الدفعة العاشرة يوم الاثنين الماضي.

وقال حساب خدمة العملاء في برنامج حساب المواطن إنه يمكن معرفة رقم الدعم المخصص للمستفيدين من خلال الحاسبة التقديرية.

وأشار حساب المواطن إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وكان حساب المواطن أعلن قبل أيام أنه تم إيداع 2.3 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي دعم البرنامج، منها 2.3 مليار دفعة شهر سبتمبر، و 31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف حساب المواطن أن 49% من الأُسر والأفراد المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمعدل 930 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

وشملت الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الماضي.

التسجيل مستمر

ويواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الثانية عشرة المقرر صرفها في شهر نوفمبر المقبل.

في حين من المقرر أن يتم إيداع الدفعة الـ11 من الدعم في حسابات المستفيدين في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وتشمل الدفعة الحادية عشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 سبتمبر الجاري .

وستكون هذه الدفعة أول دفعة من حساب المواطن في العام الجديد 1440 من الهجرة.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).