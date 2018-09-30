طريقة الحصول على الرقم الوظيفي في نظام فارس للمعلم والإداري

المواطن - سعد البحيري

يتيح نظام فارس العديد من الخدمات للمعلمين والإداريين من بينها الحصول على الرقم الوظيفي وطباعة تعريف راتب من الخدمة الذاتية وغيرها من الخدمات.

ويمكن للمعلم أو الإداري الحصول على الرقم الوظيفي من نظام فارس من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام فارس بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر.

الدخول إلى صلاحيات الخدمة الذاتية للموظف.

اختيار قائمة الاستعلامات

ثم بيان السجل التاريخي للموظف.

نختار كلمة إظهار بعدها يظهر الرقم الوظيفي إلى يسار الصفحة بجوار الوظيفة.

كما يمكن الحصول على تعريف راتب من نظام فارس الخدمة الذاتية عن طريق ما يلي:

الدخول إلى نظام فارس بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر.

الضغط على أيقونة صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

الضغط على أيقونة قائمة الطلبات.

اختيار أيقونة تعريف راتب

سيظهر خيارات لنوع تعريف الراتب نحدد النوع المطلوب.

ثم تحدد اسم الجهة التي ترغب في توجيه تعريف الراتب لها .

بعد ذلك نضغط على أيقونة تحميل التعريف.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية قد وقعت مع وزارة التعليم يوليو الماضي اتفاقية لتبادل المعلومات من خلال ربط مشروع فارس بأنظمة وزارة الخدمة المدنية.

وتتمثل أهمية هذه الاتفاقية في رفع جودة بيانات الوظائف والموظفين، بأساليب تقنية حديثة يعتمد عليها من ناحية الربط الإلكتروني بين الجهتين، بما ينعكس إيجاباً على المؤشرات وعلى صناع القرار في اتخاذ قراراتهم الصحيحة وفي الوقت المناسب.

ونصت الاتفاقية بين الوزارتين على ربط مشروع نظام فارس بأنظمة وزارة الخدمة المدنية وتبادل المعلومات المتوفرة لديهما، والخاصة بتقديم خدمات إلكترونية لكل منهما عن طريق التحقق والاستعلام وتكامل المعلومات بين الأنظمة وتلافي الأخطاء في إدخال البيانات والتحقق من تطابق البيانات المتوفرة لدى كل طرف.

والمعروف أن نظام فارس الخدمة الذاتية هو نظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية، وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف (المعلم أو الإداري) الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آلياً.

يتيح نظام فارس للخدمة الذاتية العديدَ من الخدمات على النحو التالي: (طلبات الإجازات، إبلاغ مباشرة بعد إجازة، طلبات البدلات، طلب قطع إجازة، طلب تمديد إجازة، طلب تعديل مدة إجازة، طلب إلغاء إجازة، طلب تعديل بداية إجازة، طلب تقاعد).

كما يتيح نظام الخدمة الذاتية لنظام فارس إمكانية الاستعلام عن كشف الراتب، والبيانات الأساسية للموظف، وبيان السجل التاريخي للموظف، بيان خارج الدوام، وبيان الانتدابات.