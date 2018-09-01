طريقة جديدة لخسارة الوزن دون التخلي عن الكربوهيدرات

المواطن - متابعة

لطالما اعتبرت الكربوهيدرات العدو الأول لأية حمية غذائية، لكنّ نهجاً جديداً لخسارة الوزن، يسمح بتناول الكثير من الكربوهيدرات.

وبدأ هذا النهج المعروف باسم كارب باك لودينغ” بالانتشار في الآونة الأخيرة في أستراليا، وينطوي على تقييد استهلاك الكربوهيدرات في الصباح وطوال الجزء المبكر من فترة ما بعد الظهر، وتوفير الحصة اليومية من الكربوهيدرات إلى وجبة المساء.

وانتشرت هذه الحمية الفريدة عبر هاشتاغ حظي بشعبية على إنستغرام، مع أكثر من 48 ألف مشاركة، وعدد كبير من الصور لأشخاص فقدوا الكثير من الوزن، دون التخلي عن وجباتهم المفضلة الغنية بالكربوهيدرات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وخلافاً للاعتقاد الشائع، قد يكون تناول عشاء غني بالكربوهيدرات في الليل، هو مفتاح التخلص من الكيلوغرامات المستعصية.

ويعمل تحميل الكربوهيدرات على فكرة تناول الأطعمة الغنية بهذه المادة الغذائية فقط عندما تكون عضلاتك أكثر احتمالاً لتخزينها كسكر، وعادة ما يكون ذلك في وقت متأخر، بعد ممارسة التمارين الرياضية، أما في الصباح الباكر يتم تخزينها في الجسم على شكل دهون.

وتندرج الحمية تحت مظلة نظام غذاء الكيتو، وهي خطة غذائية، تجعل الجسم يحرق احتياطيات الدهون للحصول على الطاقة.