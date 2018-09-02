طريق الموت بالعارضة يقتل 5 بينهم عائلة في حادثين منفصلين

المواطن - نايف عقيلي - جازان

شهدت محافظة العارضة بمنطقة جازان، مساء أمس السبت، حادثين منفصلين بينها مدة زمنية قصيرة على طريق واحد يربط العارضة بالخوبة بالقرب من قرية أبو سبيلة؛ ما تسبب في وفاة 5 أشخاص بينهم عائلة مكونة من مواطن وزوجته وطفلهما، ومصرع اثنين آخرين بالطريق ذاته.

ونُقلت جميع الحالات إلى مستشفى العارضة لإيداع الجثث ثلاجة الموتى.

ويشهد هذا الطريق العديد من سيناريوهات الحوادث التي راح ضحيتها العديد من سالكيه.

ويحمل هذا الطريق اسم “طريق الموت”؛ وذلك لأنه من المشاريع المتعثرة لوزارة النقل ويشهد العديد من الملاحظات منها الإنارة ووسائل السلامة وضيقه؛ ما جعله يشهد حوادث مرورية هي الأكبر، وسط غياب الجهات المختصة في متابعة مشاريع الطريق المتعثر.