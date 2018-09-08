طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, المدينة المنورة ، حائل) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الحدود الشمالية كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي (الرياض, القصيم) و الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة وطقس رطب على الأجزاء من السواحل الشرقية والغربية للمملكة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-43 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.