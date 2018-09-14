طقس غير مستقر غدًا والأرصاد تحذر من أمطار على 9 مناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت.

وأكدت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.